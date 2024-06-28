Свет может подорожать до семи гривен за киловатт, говорит Попенко.

Верховная Рада рассматривает возможность значительно повысить тарифы на газ, тепло и электроэнергию уже этой осенью, сообщил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Ранок.LIVE.

"Насколько я знаю, Верховная Рада Украины серьезно рассматривает вопрос возможного поднятия тарифа на газ, на распределение газа и тепло, уже этой осенью. Пока нет достаточного количества голосов, чтобы за это проголосовали, но работа идет", - отметил он.

Попенко также добавил, что Министерство энергетики отрицает вероятность повышения стоимости на электроэнергию, но в то же время в последние дни активно звучат заявления о такой необходимости.

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"Можно ожидать очередное повышение тарифов уже осенью даже на электроэнергию", - заявил Попенко.

По данным председателя Союза потребителей коммунальных услуг, повышение цен на электроэнергию может достичь 7 грн/кВт. Отметим, 1 июня они были подняты до 4,32грн/кВт.

Кроме того, известно, что в августе 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал мораторий на запрет повышения цен на тепло для населения, услуги по распределению природного газа, тепловую энергию (ее производство, транспортировка и поставка) и услуги по поставке тепловой энергии и горячей воды. Он должен действовать в течение военного положения в Украине и еще шесть месяцев после его завершения.

Ситуация с тарифами на коммунальные услуги в Украине

Как ранее сообщал УНИАН, атакованная россиянами Бурштынская ТЭС восстановлению не подлежит. Враг атаковал станцию более 12 раз.

"Уже определенный период времени мы понимаем, что восстановлению Бурштынская ТЭС не подлежит. Она чрезвычайно сильно разрушена", - отметила председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

Также энергетики дали ряд советов, как экономить на платежках за свет со стиральной машиной. Одна из главных рекомендаций - стирать при 30 градусах.

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