Светлана Гринчук отметила, что россияне очень хорошо знают, какие именно объекты надо атаковать.

После последних российских ударов по энергосистеме в Украине сохраняется дефицит электроэнергии. Ситуация с отключениями света станет лучше, когда будут завершены ремонтные работы на пострадавших объектах.

Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук отметила, что специалисты проводят техническое обслуживание всех доступных энергетических и генерирующих мощностей, чтобы без особых проблем пройти осенне-зимний период.

"Сейчас нам всем очень сложно терпеть отключения, но мы все должны понимать, что зимой будет намного хуже. Поэтому мы стараемся сейчас сделать все возможное, чтобы доступные мощности, и те, которые мы восстанавливаем после повреждений, бесперебойно работали в течение осенне-зимнего периода", - заявила чиновница в эфире телемарафона.

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При этом она заявила, что ситуация со светом станет лучше, когда проведут техобслуживание и завершатся ремонты, в первую очередь на атомных блоках, которые обеспечивает более половины покрытия потребностей.

"После субботних атак продолжаем восстановление, поэтому действительно дефицит из-за жаркой погоды немного увеличился в эти дни. Однако, думаю, что скоро ситуация улучшится, если не будет дополнительных обстрелов", - отметила Гринчук.

По ее словам, россияне очень хорошо знают, какие именно объекты надо атаковать, чтобы нанести максимальный ущерб энергетической системе. Также Гринчук указала, что система целостная и "мы делаем все, чтобы в последующие месяцы у нас было гораздо больше электроэнергии".

Отключения света - последние новости

В Украине с 24 июня установят равномерные лимиты потребления между областями. Таким образом объем потребления должны распределять уже после учета критической инфраструктуры.

При этом 24 июня генеральный директор YASNO Сергей Коваленко заявил, что в Киеве могут отключать свет в "серых зонах" графиков.

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