В энергосистеме Украины критически не хватает внутренней генерации электроэнергии из-за российских обстрелов.

Из-за российских ударов по энергетике ситуация с дефицитом электроэнергии в ближайшие 6-8 недель будет сложная. В Киеве могут отключать свет в "серых зонах" графиков. Об этом сообщил в Facebook генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

По его словам, в Украине сейчас критически не хватает внутренней генерации электроэнергии из-за российских обстрелов. Даже максимальный импорт не решает эту проблему.

Гендиректор YASNO отметил, что украинская энергосистема сейчас зависит от солнечной и ветровой генерации, поэтому происходят существенные колебания в течение одного дня. Кроме того, сейчас продолжаются ремонтные работы на атомных станциях. Поэтому некоторые блоки не работают.

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"В ближайшие 6-8 недель ситуация с дефицитом будет сложная. Кроме выше описанных проблем с генерацией, добавляется рост потребления", - отметил Коваленко.

Он также отметил, что сейчас уже несколько недель работает новая логика распределения лимитов электроэнергии между регионами Украины, учитывающая фактор наличия критической инфраструктуры и другие аспекты.

"Графики в Киеве как были 6 групп и белая, серая и черные зоны, так и остались. Для планирования жизни надо исходить из того, что в серых зонах света не будет. Особенно когда время приходится на пиковые часы", - добавил Коваленко.

Ситуация в энергосистеме

Ранее Сергей Коваленко сообщал, что этой зимой дефицит электроэнергии в Украине может составлять до 35%. Поэтому украинцам надо готовиться к тому, что свет может быть всего лишь шесть-семь часов в день.

По словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, как минимум две следующие зимы украинцы будут жить с отключениями электроэнергии. Сейчас состояние энергетической системы можно оценить на 3 из 12 баллов.

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