Для регионов будут распределять объемы потребления уже после учета критической инфраструктуры.

В Украине с 24 июня установят равномерные лимиты потребления между областями, сообщил советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко.

"Мы из доступной электроэнергии по Украине будем вычитать объем электричества, которое нужно для объектов критической инфраструктуры, и уже с таким вынесенным за скобки объемом будет доводиться лимит для каждой области. Условно говоря, теперь будет не 80% для каждой области, а с учетом критической инфраструктуры, которая уменьшит доступность электричества, будет 70%. Но эти 70% будут доведены до каждого региона, и, соответственно, продолжительность отключений по Украине плюс-минус должна выровняться", – сказал Бойко в эфире "КИЕВ24".

Кроме того, он отметил, что даже в выходной день украинская энергосистема была близка к тому, чтобы в незначительном объеме ввести графики.

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"Был выведен на две недели раньше атомный блок из ремонта. Это добавило энергосистеме 1000 МВт, и это очень существенная цифра дополнительной доступной мощности, которая и помогла в выходные избежать ограничений вообще. Хотя вчера вечером пришлось в течение одного часа привлекать аварийную помощь у соседей для того, чтобы выполнить обещание и не применять графики ограничений", – добавил Бойко.

Состояние энергосистемы Украины

7 июня вечером после проведенных ремонтных работ к энергосети был присоединен энергоблок одной из АЭС. Это усилило украинскую энергетическую систему. Работы были завершены на 10 дней раньше запланированного срока.

8 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что только 27% украинских ТЭС сейчас привлечено к работе, 42 энергоблока фактически разрушены.

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