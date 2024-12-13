По его прогнозам, в Украине зимой свет у бытовых потребителей будет отсутствовать 4-8 часов в сутки, а отключения будут происходить в 2-3 очереди.

Украину от блэкаутов может спасти импорт электроэнергии, но Одесса и Днепр все равно не смогут без отключений пережить эту зиму. Такое мнение высказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в эфире Киев24.

По его прогнозам, в Украине зимой свет у бытовых потребителей будет отсутствовать 4-8 часов в сутки, а отключения будут происходить в 2-3 очереди.

"Я по-прежнему говорю о том, что вполне возможно при определенных условиях возникновения дефицита электрической энергии в объеме около 3 гигаватт. А 3 гигаватта - это две-три очереди отключений. Ну, может все же две очереди отключений, то есть примерно от 4 до 8 часов отключения электрической энергии в сутки для бытовых потребителей", - отметил он.

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Эксперт добавил, что этот прогноз неодинаков для всех регионов и вполне понятно, что после очередного обстрела будет "несладко прежде всего тем районам, куда прилетело". По его словам, это может быть Одесса, Бурштын, Харьков, или любой другой населенный пункт и поэтому там будут более длительные периоды отключения электричества. Он объяснил:

"Для тех, кому больше повезло, там будут немножко меньшие периоды без электрической энергии. И здесь нельзя сказать, что вот такая несправедливость большая. К сожалению это объективная ситуация, объективное состояние, которое отражает особенности функционирования объединенной энергетической системы Украины, в которой есть объективные ограничения передачи электрической энергии определенных нужных объемов в направлениях и с запада на восток, и с запада на юг".

Рябцев утверждает, что даже если импорт электроэнергии в Украину будет задействован на 100%, то такие города, как Днепр и Одесса, невозможно обеспечить светом в течение всех суток.

Ситуация со светом в Одесской области

В Одессе серьезные проблемы с электроснабжением из-за ракетной атаки, которую утром 13 декабря по городу нанесла армия РФ - действуют экстренные отключения.

В городе и Одесском районе области действуют экстренные отключения. Причина - возникновение сетевых ограничений после утреннего обстрела. В частности, сложилась ситуация, когда техническое состояние сетей и энергооборудования не может в полном объеме передавать электроэнергию от подстанций другой энергетической компании в дома клиентов.

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