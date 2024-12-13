Причина проблемы - сетевые ограничения.

В Одессе серьезные проблемы с электроснабжением из-за ракетной атаки, которую утром 13 декабря по городу нанесла армия РФ - действуют экстренные отключения. Как сообщили в ДТЭК Одесские электросети, сегодня энергетика Одесской области подверглась очередной вражеской атаке.

"Самая тяжелая ситуация со светом остается в Одесском районе, в частности в Одессе. Действуют экстренные отключения. Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы стабилизировать ситуацию и как можно быстрее вернуться к прогнозируемым графикам отключений", - говорится в заявлении компании.

Уточняется, что в Одессе и Одесском районе области действуют экстренные отключения. Причина - возникновение сетевых ограничений после утреннего обстрела. В частности, сложилась ситуация, когда техническое состояние сетей и энергооборудования не может в полном объеме передавать электроэнергию от подстанций другой энергетической компании в дома клиентов.

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"Энергетики всей Одесской области работают с самого утра и работы продолжатся, пока не удастся стабилизировать ситуацию и перейти к прогнозируемым графикам", - уверяют в ДТЭК.

В то же время в других районах области нет сетевых ограничений, действуют графики стабилизационных отключений.

Ракетная атака РФ 13 декабря - детали

Как сообщал УНИАН, утром 13 декабря Одесса подверглась ракетной атаке. Во время воздушной тревоги в городе было слышно несколько взрывов. В домах пропал свет, многие жители в социальных сетях сообщали об исчезновении воды. Директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич обратилась к родителям с заявлением о соблюдении требований безопасности и сообщила, что уроки должны начинаться после отбоя.

По данным пресс-службы Одесской областной прокуратуры, в результате атаки повреждены административные помещения и грузовики частного транспортного предприятия, а также расположенные рядом частные дома. Начато досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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