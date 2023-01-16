Речь идет о ракетном ударе 14 января.

В субботу, 14 января, российские войска атаковали Киев новыми ракетами для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400.

Издание Defence Express опубликовало фото обломков ракеты с индексом 48Н6ДМ. Это новая ракета для российского ЗРК С-400 с дальностью полета 230 километров и весом боевой части 180 килограмм.

Сообщается, что скорее всего, пусковым районом для пуска ракет 48Н6ДМ из С-400 является территория находящегося под Гомелем беларуского аэродрома "Зябровка" всего в 20 километрах от границы с Украиной. Именно этот аэродром в Беларуси уже официально фигурировал как пусковой район С-300 для ударов по наземным объектам в Черниговской области.

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Также отмечается. что такой тип ракет применяется уже не первый раз. Обломки таких ракет находили 31 декабря возле дома в Протасовом Яру, а также около столичной гостиницы "Алфавито".

Удар по Киеву 14 января - что сообщалось

Напомним, ранее сообщалось, что 14 января РФ дважды атаковала Киев. Предварительно отмечалось, что во время атаки по Киеву в первой половине дня российские войска применили, вероятно, баллистические ракеты.

Также заявляли, что воздушная тревога была объявлена только после взрывов из-за того, что у ВСУ нет эффективных средств и для выявления баллистических ракет, и для их уничтожения.