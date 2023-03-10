Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение, однако восстановительные работы требуют времени.

В Житомирской и Харьковской областях в связи с массированным ракетным ударом россиян 9 марта действуют почасовые отключения электроэнергии, в Днепропетровской и Запорожской - аварийные..

Как сообщает ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram, энергосистема продолжает восстанавливаться после 15 массированной ракетной атаки и 18 атаки дронами. Продолжаются ремонтные работы на всех объектах "Укрэнерго", поврежденных вражескими обстрелами.

"Из-за повреждений, которые нанес враг, в Житомире и Харькове часть потребителей все еще остаются без электроснабжения. Критическая инфраструктура этих городов работает преимущественно от автономных источников питания. Лимиты потребления к остальным областям не доводились, потребление покрывается имеющимся производством электроэнергии", - говорится в сообщении.

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Сейчас потребление электроэнергии происходит на уровне рабочего дня.

"В результате атаки россиян 9 марта и значительного повреждения оборудования есть сетевые ограничения в Житомирской и Харьковской областях, которые приводят к необходимости применять графики почасовых отключений. Эти графики составляют и применяют облэнерго. Кроме того, враг 9 марта продолжал обстреливать Днепропетровскую и Запорожскую области, из-за чего в этих регионах действуют аварийные отключения. Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение, однако восстановительные работы требуют времени", - сказано в сообщении.

Массированный ракетный удар 9 марта - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, 9 марта российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине. Атака длилась более 6 часов.

По данным Генштаба ВСУ, вражеские войска осуществили запуски 95 ракет различного базирования, среди них – 6 крылатых ракет Х-47 "Кинжал". 34 ракеты уничтожены нашими защитниками. Также враг нанес 31 авиационный удар, в частности, использовал 8 БПЛА типа "Шахед-136", половина которых сбита.

Оккупанты атаковали Днепропетровскую, Житомирскую, Кировоградскую, Харьковскую, Сумскую, Винницкую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Одесскую, Запорожскую области и Киев.

После атаки и повреждений энергообъектов самая сложная ситуация с электроснабжением возникла в Харьковской и Житомирской областях. В Харькове после вчерашнего ракетного обстрела без электроснабжения остаются 470 тыс. потребителей, а в области - 50 тыс.