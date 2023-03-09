Российские войска не использовали весь накопленный боекомплект, отметил обозреватель.

По состоянию на 9 марта у России должен был быть накоплен боекомплект от 100 до 150 ракет. Так как все ракеты россияне не использовали ночью и ранним утром, существует риск, что последует вторая волна ракетного удара после доразведки.

Об этом предупредил военно-политический эксперт Александр Коваленко, уточнив, что россияне использовали 68 ракет, 13 ЗУР С-300 и 8 БПЛА Shahed-136.

Эксперт напомнил, что россияне выпустили по Украине: 28 Х-101/Х-555, 20 "Калибров", 6 X-22, 6 Х-47М2 "Кинжал", 2 ракеты Х-31П, 6 X-59.

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Применение 6 ракет Х-47М2 "Кинжал" россиянами 9 марта Коваленко назвал "самым примечательным моментом" этого массированного удара.

"За один обстрел столько, сколько было применено за весь 2022 год? Очевидно, что с учетом дефицита и уникальности этих ракет, данный пуск был из понимания отчаянной ситуации с прорывом ПВО", - отметил эксперт.

Дефицит носителей ракет у РФ - что важно знать

Коваленко акцентировал, что массированный ракетный удар РФ 9 марта нанесла с помощью самолетов - 10 Ту-95, 7 Ту-22М3, 8 Су-35 и 6 МиГ-31К.

По мнению эксперта, даже при максимальном накоплении боекомплекта российским войскам не позволяют совершать более массированные удары ограниченные возможности их носителей.

Атака 9 марта - выводы

Как отметил Коваленко, удар 9 марта не является более масштабным нежели среднестатистический с 10 октября 2022 года:

"70 ракет, не смотря на явное наличие большего боекомплекта. Было применено больше уникальных и очень для россиян дорогих ракет, которые не сбивают наше ПВО".

Также, как добавил Коваленко, можно утверждать, что российское командование не отказалось от планов нанесения ударов по критической инфраструктуре Украины.

"Тактика ударов по энергетической инфраструктуре у российских войск неизменна, хотя с октября 2022 должно было стать понятным для них, что она бессмысленна, особенно с учетом того, что мы к таким условиям адаптировались... Что тут скажешь. Многие из нас и вправду их переоценивают, а они просто дебилы".