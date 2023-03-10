Ранее стало известно, что 9 марта РФ ударила по украинским территориям 84 ракетами различных типов базирования.

За минувшие сутки враг увеличил свои ракетные атаки по Украине. Если ранее сообщалось о 84 боеголовках, то по состоянию на утро 10 марта - российские оккупанты выпустили по Украине уже 95 ракет. 34 из них были уничтожены нашими защитниками.

Также враг нанес 31 авиаудар и совершил 65 обстрелов из РСЗО, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

"За прошедшие сутки Российская Федерация нанесла очередной массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры нашего государства и домам гражданского населения. Российский агрессор не отказывается от своих намерений относительно оккупации Украины. Враг продолжает применять тактику террора, тем самым грубо нарушает нормы международного гуманитарного права. Всего за прошедшие сутки противник осуществил пуск 95 ракет различного базирования. 34 ракеты уничтожены нашими защитниками", - говорят в Генштабе.

Также там сообщили, что враг нанес 31 авиационный удар, в частности, использовал 8 БПЛА типа Шахед-136, половина которых сбита, и осуществил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В Генштабе также отметили, что уровень ракетной угрозы по всей территории Украины остается высоким.

В ISW назвали главную цель ракетного обстрела Путина

Напомним, что в своем последнем анализе военных событий в Украине аналитики американского Института изучения войны (ISW) назвали главную цель лидера РФ Владимира Путина в рамках ракетного удара 9 марта.

Там считают, что реальной стратегической цели это проявление теракта не несло - Путин зря использовал свои высокоточные ракеты типа "Кинжал". Однако у диктатора была личная цель на этот счет - он пытался оправдать ожидания россиян, требовавших от него мести за события в Брянской области 2 марта.

Напомним, что тогда ФСБ РФ заявила, что с границы Украины на российскую территорию зашла украинская "ДРГ". Произошла стычка.

Ранее этот нарратив подтвердила одна из российских пропагандисток Маргарита Симоньян. Она также заявила, что ракетный обстрел Украины состоялся "за Брянск".

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