"Укрэнерго" поделилось информацией о ситуации с энергосистемой и отключениях света 5 января 2025 года.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" ничего не опубликовала в своем Telegram-канале, однако разослала сообщение в приложении "Киев Цифровой".

Как оказалось, ситуация в энергосистеме устойчивая, поэтому графики отключения электроэнергии вводить в воскресенье, 5 января 2025 года, не будут.

"Электроэнергии достаточно, поэтому завтра отключений не планируется. Чтобы помогать энергосистеме, стоит обуздать домашних пожирателей электроэнергии с 17:00 до 23:00 и с 06:00 до 11:00", - говорится в очередном сообщении "Укрэнерго".

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Однако, как говорится в этой же публикации, ситуация может измениться в любой момент. Это может произойти из-за очередного массированного обстрела со стороны России по критической инфраструктуре Украины или из-за ухудшения погодных условий.

Ситуация в энергосистеме Украины - что еще известно

Ранее УНИАН сообщал, что есть одно условие, которое заставит Украину отказаться от экспорта электроэнергии за границу. "При наличии у нас дефицита, даже 1 киловатта, - ни одного киловатта на экспорт не будет направлено", - заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Кроме того, Галущенко также рассказывал, почему 2024 год стал для энергосистемы самым сложным. В частности, это даже касается периода ударов. Если раньше оккупанты запускали ракеты по энергосистеме в октябре, то в 2024 году - в марте.

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