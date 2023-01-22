Потребление электроэнергии несколько больше, чем 21 января, дефицит мощности остается существенным.

НЭК "Укрэнерго" 22 января увеличило лимиты потребления электроэнергии для облэнерго, несмотря на похолодание.

Как сообщает пресс-служба компании, потребление электроэнергии несколько больше, чем вчера, а дефицит мощности остается существенным.

"Благодаря выходным, несмотря на похолодание, ко всем облэнерго доведены несколько большие, чем вчера, лимиты потребления на все сутки. Напоминаем, каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне доведенного лимита. Превышение лимитов приводит к рискам создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения применяются аварийные отключения", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. Последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций. Кроме того, по всей территории страны тепло меняется на морозы.

Также в прифронтовых районах Донецкой области из-за боевых действий снова произошли повреждения в сетях оператора системы распределения.

"Укрэнерго", производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Однако после каждой последующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше", - добавили в пресс-службе.

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Напомним, по состоянию 21 января дефицит электроэнергии в Украине оставался существенным. Сообщалось, что был выведен в аварийный ремонт один из блоков на тепловой электростанции, что уменьшило общие объемы производства электроэнергии.

А 20 января в "Укрэнерго" отмечали, что производство электроэнергии в Украине выросло за счет тепловой генерации, и дефицит в энергосистеме снизился.