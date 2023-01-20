В вечерний пик генерация может покрыть несколько больше, чем три четверти потребления.

Производство электроэнергии в Украине выросло за счет тепловой генерации, дефицит в энергосистеме снизился, но все еще остается существенным.

"Потребление электроэнергии прогнозируется незначительно выше, чем в четверг. В то же время выросло производство электроэнергии из-за выхода с ремонта одного из блоков ТЭЦ, небольшого роста генерации на других ТЭЦ и ГЭС, а возобновляемых источников энергетики (ВИЭ). Дефицит мощности снизился, но все еще существенный. В вечерний пик генерация может покрыть чуть более трех четвертей потребления", - сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

В компании напомнили, что причина дефицита – это следствие российских ракетных и дроновых атак, которые привели к повреждению электростанций (генерирующих мощностей) и высоковольтных сетей. Последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций.

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До всех облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки. Превышение лимитов приводит к рискам создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения применяются аварийные отключения.

"Вчера вечером в результате артобстрела снова отключалась линия электропередачи, которая обеспечивает питание Запорожской атомной электростанции. Линию оперативно удалось вернуть в работу", - отметили в пресс-службе.

"Укрэнерго", производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Однако после каждой последующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и продолжительнее", - напомнили в компании.

Справка УНИАН. С начала октября 2022 года єнергосистема Украины пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БпЛА по энергообъектах.

Более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем России. Речь идет о Запорожской АЭС, Запорожской ТЭС, Луганскойй ТЭС, Углегорскаой ТЭС, Каховской ГЭС.