Каждое облэнерго в своем регионе самостоятельно составляет графики отключений света, отметили в "Укрэнерго".

В Украине по состоянию на субботу, 21 января, дефицит электроэнергии остается существенным.

В частности, потребление электроэнергии остается на уровне вчерашнего дня, об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго" в Facebook. "Выведен в аварийный ремонт один из блоков на тепловой электростанции, что уменьшило общие объемы производства электроэнергии. Дефицит мощности остается существенным", - говорится в сообщении.

Также сказано, что в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть, а это привело к дефициту.

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"Последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций... Ограничение потребления: из-за уменьшения общего производства электроэнергии до всех облэнерго доведены сниженные лимиты потребления на все сутки", - отметили в "Укрэнерго".

Также напоминается, что каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне доведенного лимита. Превышение лимитов приводит к рискам создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения применяются аварийные отключения.

Кроме того, в прифронтовых районах Донецкой области есть повреждения в сетях оператора системы передачи.

В энергогенерирующей компании отметили, что производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага.

"Однако после каждой последующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше", - добавили в пресс-службе.

Ситуация в энергетике - что надо знать

РФ осуществила 14 атак беспилотниками по украинским энергообъектам и 12 - с использованием ракет. Кроме того, враг захватил крупнейшую в Украине и Европе Запорожскую атомную электростанцию и еще ряд наших энергообъектов, в частности, Запорожскую теплоэлектростанцию.

14 января противник совершил очередную атаку на наши энергообъекты, "прилеты" зафиксированы в Киевской, Винницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской и Харьковской областях.

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