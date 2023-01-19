В компании призвали ЖЭК и ОСМД, подключенных к критической инфраструктуре, отключать их собственноручно для социальной справедливости.

Компания ДТЭК не будет отключать свет в домах по жалобам других жильцов, как об этом сообщали некоторые СМИ.

Об этом заявила пресс-служба компании в официальном Telegram-канале ДТЭК. "Компания не проводит никаких отключений "по жалобам" в любом из регионов, где работают "ДТЭК Сети", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что большинство отключений происходят дистанционно, а их небольшая часть требует физического выезда персонала. По возможности, бригады также выезжают на линии, питающие критическую инфраструктуру, чтобы в ручном режиме отключить дома, которые питаются от той же сети.

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"Для обеспечения социальной справедливости и обеспечения равных условий для людей, призываем балансодержателей (ЖСК и ОСМД) домов, подключенных к критической инфраструктуры, отключать их собственноручно", - отметила пресс-служба.

Это позволит уменьшить количество и продолжительность отключений для украинцев.

Ранее глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко заявлял, что компания ДТЭК рассматривает возможность создания специальных аварийных бригад, которые на жалобы граждан будут отключать дома, в которых есть свет.

Состояние энергосистемы Украины

Как сообщал УНИАН, по данным "Укрэнерго", сейчас в энергосистеме Украины потребление электроэнергии прогнозируется несколько меньшим из-за теплой погоды, но дефицит сохраняется.

Причина дефицита - это российские ракетные и дроновые атаки, которые повредили электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтную сеть. Последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций.

До всех облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки, в рамках которых действует график отключения света в домах граждан.

Превышение лимитов приводит к рискам создания аварийных ситуаций в энергосистеме.

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