Исполнительный директор ДТЭК отмечает необходимость усиления ПВО и повышения импорта электричества.

Россия разрушила столько электростанций в Украине, что половина производства электроэнергии вышла из строя. Ситуация сложная уже летом, а зимой может быть катастрофической. Дмитрий Сахарук из украинской энергетической компании ДТЭК заявил в интервью ntv.de, что необходимо не только ремонтировать поврежденные электростанции, но и усилить противовоздушную оборону и увеличить импорт электроэнергии из соседних стран.

По его словам, до 22 марта 2024 года у компании было шесть угольных тепловых электростанций. Они уже были атакованы во время предыдущей волны с октября 2022 года по февраль 2023 года, но их отремонтировали. Однако атаки продолжились в этом году. Общая доступная мощность этих шести электростанций составляла 5 гигаватт, но сейчас – 500 мегаватт.

"По сути, мы упали на 10%, с 5 гигаватт до 500 мегаватт. Мы пытаемся восстановить хотя бы половину того, что было повреждено или разрушено до начала отопительного сезона... Чтобы отремонтировать половину повреждений, нужно от 350 до 400 миллионов долларов – в основном на закупку трансформаторов, турбин и генераторов. Проблема в том, что на полках компаний этих вещей нет. Как правило, такие устройства изготавливаются под конкретную станцию. Поэтому сроки выполнения заказа длинные и, естественно, приходится делать предоплату", – отметил Сахарук.

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По его словам, в этом году может быть краткосрочное решение, по крайней мере частичное. Оборудование можно получить с электростанций, которые были построены в советское время в таких странах, как Польша, Чехия, Болгария, Румыния и Греция.

"Это самый быстрый способ восстановить хотя бы часть наших энергетических мощностей. Конечно, материал не всегда подходит. Наши энергоблоки будут несколько похожи на блоки Франкенштейна... Они не покроют всей потребности, возможно, процентов на 15 или 20. Поэтому мы также должны закупать новый материал, потому что в некоторых местах невозможно использовать старый материал – например, в диспетчерских комнатах", – подчеркнул представитель ДТЭК.

Он добавил, что недостаточно восстановить мощности, также нужна надежная защита. А в-третьих нужно увеличить импорт электроэнергии из Европы. Украина подключена к европейской электросети с 16 марта 2022 года. Сейчас мощность соединения составляет 1,7 гигаватт – это суммарная мощность из Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдовы. Однако чисто технически эта мощность составляет 3,5 гигаватт. Ограничение в 1,7 гигаватт было принято Европейской сетью операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO). До 2,2 или 2,5 реально дойти. С технической точки зрения все готово, добавил Сахарук.

"У нас дефицит электроэнергии в Украине – 2 гигаватта. Зимой он вырастет до 4 гигаватт, поскольку многие люди используют электроэнергию для отопления. Увеличение импорта электроэнергии на 0,5 или 0,7 гигаватт может заменить два или три поврежденных блока. Это могло бы значительно уменьшить количество отключений электроэнергии", – отметил представитель компании.

Ситуация в энергосистеме

Правительство Украины работает над существенным сокращением перечня потребителей с гарантированным электрообеспечением. Когда будет гарантированный дефицит электрической энергии на первое место выходит вопрос справедливого распределения этого объема.

США выделяют 1,5 миллиарда долларов на помощь Украине, в частности, в энергетическом секторе и на гуманитарные нужды. В указанную сумму входят 500 млн долларов в виде нового финансирования энергетической помощи и перенаправление ранее объявленных 324 млн на аварийный ремонт энергоинфраструктуры и другие нужды.

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