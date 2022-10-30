Президент призвал украинцев сознательно относиться к потреблению электричества.

Президент Владимир Зеленский уверяет, что делается все для того, чтобы отключения электричества стали максимально предсказуемыми.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Хочу снова отметить работу наших энергетиков, ремонтников, областных администраций. Всех, кто ежедневно работает для возвращения нормальной технической возможности поставки электричества после российских террористических ударов", - отметил глава государства.

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По его словам, по состоянию на сегодня уже существенно меньше стабилизационных и аварийных отключений.

"Но еще есть такая необходимость. И в отдельных городах и районах ограничения еще возможны. В частности, это Кировоградская область, некоторые другие регионы. Делаем все, чтобы отключения электричества стали максимально предсказуемыми, и чтобы люди могли планировать свой день", - заверил Зеленский.

Отдельно он поблагодарил тех, кто работал и работает над тем, чтобы вернуть энергоснабжение городу Умань и Уманскому району Черкасской области.

"Там действительно была тяжелая ситуация после одного из российских ударов. По состоянию на сейчас удается вернуть техническую возможность поставки. Так же и на Киевщине: ситуация была критической, но сейчас исправляем понемногу", - отметил президент.

Он подчеркнул, что возвращение именно технической возможности поставки еще не означает, что преодолен дефицит энергии в системе.

"Русский террор продолжается. Он очень циничен. Иногда повторные удары сознательно наносят тогда, когда начинается ремонт, когда идет восстановление. К сожалению, имеем погибших в ремонтных бригадах, в энергокомпаниях... Пожалуйста, - это касается всех украинцев - очень важно сознательно относиться к потреблению электричества. Эта необходимость сохраняется. Сейчас всем нам надо внести свой вклад в поддержание стабильности всей энергосистемы", - сказал Зеленский.

Ситуация с электроэнергией: веерные отключения в стране

Как сообщал УНИАН, с 10 октября в результате российских атак в Украине была разрушена треть электростанций, что стало причиной масштабных отключений электроснабжения. Из-за этого власти призвали украинцев к сознательному потреблению электроэнергии в пиковые часы.

19 октября советник министра по вопросам энергетики Александр Харченко сообщил, что около 40% энергетической инфраструктуры серьезно повреждены.

В ночь на 27 октября российские оккупанты совершили более шести атак дронами-камикадзе по территории Киевщины. В результате атак по энергетической инфраструктуре в Киеве и области возник дефицит мощности в размере 30% потребления.

27 октября глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба предупредил жителей Киевщины о возможности долговременных, а именно более 4 часов, отключений электроэнергии.

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