В то же время старые графики со светло-серыми зонами останутся на сайтах облэнерго.

Графики отключений света в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях адаптируют к ежедневным изменениям в энергосистеме. Об этом сообщает ДТЭК.

"Киев, Киевщина, Днепропетровщина: адаптируем графики отключений к ежедневным изменениям в энергосистеме График будет состоять из двух зон: светлая - электричество есть. Темная зона - свет отсутствует", - отметили в компании.

Там сообщили, что график отключений будет публиковаться ежедневно и это позволит более точно планировать свое время на день.

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"Старые графики со светло-серыми зонами останутся на сайте вашего оператора системы распределения. Вы сможете их использовать, если они для вас более привычны", - добавили там.

Завтра графики отключений света будут действовать по всей Украине с 6.00 до 23.00, сообщили в Укрэнерго:

6:00 – 7:00 – одна очередь отключений.

7:00 – 9:00 – две очереди отключений.

9:00 – 14:00 – одна очередь отключений.

14:00 – 18:00 – две очереди отключений.

18:00 – 23:00 – одна очередь отключений.

Отключение света в Украине - последние новости

В Киеве и по всей Украине с понедельника, 18 ноября 2024 года, были запланированы стабилизационные отключения света с 06:00 до 22:00.

В Yasno изменили вид графиков отключений света. Об этом сообщил генеральный директор энергопоставщика Сергей Коваленко.

"Есть две новости, плохая и немного лучше. Первая, которую мы видимо уже услышали: Киев, Днепропетровщина - НЭК "Укрэнерго" дал команду применить стабилизационные отключения объемом в две очереди с 6 до 22 часов. Вторая: график будет именно фактических отключений по адресу", - отметил он.

Это означает, что теперь в графике будет видно конкретное время, когда не будет света в той или иной группе или по определенному адресу.

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