Теперь в графике будет видно конкретное время, когда не будет света в той или иной группе.

В Yasno изменили вид графиков отключений света. Об этом сообщил генеральный директор энергопоставщика Сергей Коваленко.

"Есть две новости, плохая и немного лучше. Первая, которую мы видимо уже услышали: Киев, Днепропетровщина - НЭК "Укрэнерго" дал команду применить стабилизационные отключения объемом в две очереди с 6 до 22 часов. Вторая: график будет именно фактических отключений по адресу", - отметил он.

Это означает, что теперь в графике будет видно конкретное время, когда не будет света в той или иной группе или по определенному адресу.

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"Готовясь к таким сценариям, ОСР сформировали графики фактических отключений, а мы - сервис для их отображения. То есть такие, где обозначены только те слоты, во время которых света в конкретной группе/по конкретному адресу не будет", - объяснил Коваленко.

По его словам, найти эти графики можно на сайте Yasno, где нужно просто ввести свой адрес.

"Обратите внимание: если Укрэнерго будет корректировать объемы отключений, мы также будем менять графики. О времени обновлений будем писать в примечании рядом с графиками", - добавил Коваленко.

Отключение света в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, в Киеве и по всей Украине с 18 ноября запланированы стабилизационные отключения света с 6:00 до 22:00 часов. Также "Укрэнерго" просит украинцев не включать одновременно несколько мощных электроприборов.

Также сообщалось, что в результате российской атаки 17 ноября в Украине ввели экстренные отключения электроэнергии. Таким образом утром без света остались Киевщина, Донецкая и Днепропетровская области.

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