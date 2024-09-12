Есть большие шансы, что на ремонт внепланово пойдет один из атомных энергоблоков.

Второй блок Южноукраинской АЭС могут вскоре вывести на ремонт, и это приведет к ухудшению ситуации с отключениями света. Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"Нужно дождаться официальной информации, но возможно, что второй блок Южноукраинской АЭС на следующей неделе может уйти во внеплановый ремонт из-за повреждения главной помпы, которая перекачивала жидкость для охлаждения реактора", - рассказал он.

Омельченко напомнил, что факт неисправности помпы несколько дней назад подтвердил глава Госатомрегулирования. Сколько времени продлится ремонт, аналитик не берется прогнозировать. В любом случае, это усложнит общую ситуацию в энергетике.

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"Видимо, понадобится перевод во внеплановый ремонт этого блока на Южноукраинской атомной станции. Тогда это может усилить дефицит электрической энергии, но опять-таки здесь еще будут влиять другие факторы, такие как погодные условия и возможности импорта электрической энергии", - говорит Омельченко.

Ситуация в энергетике: последние новости

Как писал УНИАН, в Украине продолжает расти потребление электроэнергии. Так, в четверг, 12 сентября, утром его уровень был на 4,5% выше, чем в это же время в среду, 11 сентября. Вчера суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 1,7% выше, чем в предыдущие сутки. Из-за этого приходится возвращать графики отключений света, говорят в "Укрэнерго".

Также мы рассказывали, что воздушные линии электропередач в Украине могут перенести под землю, чтобы обезопасить их от российских обстрелов. Это один из вариантов, которые рассматривают, заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник.

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