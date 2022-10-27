Стабилизационные отключения начались с 5:38 27 октября

Жителей Киева и области предупредили о стабилизационных отключениях электричества 27 октября. Всех потребителей снова поделили на три группы.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"По распоряжению НЭК Укрэнерго, в Киеве с 5:38 27 октября будут происходить стабилизационные отключения света", - говорится в сообщении.

Видео дня

Адреса и график стабилизационных отключений опубликованы на сайте ДТЭК Киевский электросети. Всех потребителей разделили на три группы.

"Каждая группа будет отключаться в определенный промежуток времени, пока будет действовать распоряжение НЭК Укрэнерго на проведение стабилизационных отключений. Чтобы понять, в какое время в течение суток у вас возможно отключение электроэнергии – укажите свой адрес и получите график возможных отключений в течение дня и недели", - объяснили энергетики.

Также стабилизационные отключения света начались с 5:38 в Киевской области.

Атака на энергосистему Украины - что известно

10 октября Российская Федерация нанесла массированный удар по объектам критической инфраструктуры в ряде областей. В связи с этим украинцев призвали ограничить потребление электроэнергии с 17:00 до 22:00.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, повреждения получили 30% энергетической инфраструктуры Украины. 11 октября в Киеве и области начали отключать свет из-за дефицита электроэнергии.

Ракетный удары по объектам критической инфраструктуры продолжились. К 18 октября 408 объектов попали под удар россиян.

Вас также могут заинтересовать новости: