Также в случае аварийных отключений электрической энергии, таких потребителей должны заживить в первую очередь.

Министерство социальной политики разработало проект постановления, согласно которому предлагается запретить отключать электроэнергию за неуплату некоторым уязвимым категориям украинцев.

Как свидетельствует проект документа, который для обсуждения опубликовала Федерация профсоюзов Украины, правительство хочет выделить шесть категорий уязвимых украинцев. В частности:

получатели жилищных субсидий;

лица с инвалидностью I и II группы, в том числе лица, осуществляющие уход за ребенком с инвалидностью или за лицом с инвалидностью с детства, которые не являются получателями жилищных субсидий;

лица, которые содержат детские дома семейного типа и не являются получателями жилищных субсидий;

многодетные и малообеспеченные семьи, которые не являются получателями жилищных субсидий;

приемные семьи, имеющие под опекой трех и более детей и не являющиеся получателями жилищных субсидий;

бытовые потребители электрической энергии, находящиеся в жилых помещениях (квартирах, домах), жизнь и здоровье которых зависит от непрерывной работы медицинского оборудования, питаемого от электрических сетей, что подтверждается сведениями и/или документами, и не являются получателями жилищных субсидий.

Для установления статуса уязвимого потребителя гражданин может обратиться лично или в электронной форме через личный кабинет на официальном сайте поставщика универсальных услуг с заявлением о постановке на учет и применении специальных мер защиты уязвимых потребителей.

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Рассмотрение заявлений и информирование потребителя об установлении статуса уязвимого потребителя или отказе в его установлении осуществляется в течение 10 рабочих дней путем указания указанной информации в выставленном счете (квитанции) и в личном кабинете на официальном сайте компании-поставщика.

К специальным дополнительным мерам защиты потребителей, отнесенным к категориям уязвимых со стороны поставщика электрических услуг, относятся заключение договоров реструктуризации задолженности и запрет инициировать отключение из-за неуплаты за услугу в период с 15 октября по 15 апреля соответствующего года.

Также предлагается возложить обязанность на операторов систем распределения обеспечивать бесплатный ремонт / восстановление внутренних электрических сетей в жилом помещении потребителя, находящихся в аварийном состоянии и запрета начислять пеню и штрафы за несвоевременную оплату счета за свет.

Также в случае аварийных отключений электрической энергии, таких потребителей должны заживить в первую очередь.

Графики отключений света

Как сообщили в "Укрэнерго", графики аварийных отключений электроэнергии в случае массированных атак России будут более сбалансированы, сейчас они обновляются.

Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявила, что операторами систем распределения подготовлены графики отключений, если вдруг атаки россиян и повреждения будут такими, что придется внедрять эти графики.

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