Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявила, что операторами систем распределения подготовлены графики отключений, если вдруг атаки россиян и повреждения будут такими, что придется внедрять эти графики.

Новый отопительный сезон не будет легким, однако украинские энергетики лучше готовы к будущим вызовам из-за потенциального повторения российского ракетного террора.

Как рассказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона, сейчас делается все необходимое для более качественной подготовки к следующему отопительному сезону.

"Прошлый отопительный сезон действительно стал самым сложным для Украины и всей Европы, но в то же время продемонстрировал, что наши энергетики, наша энергетическая система готовы бороться даже с такими вызовами, как постоянные ракетные атаки, и мы делаем все необходимое, чтобы учесть уроки прошлого отопительного сезона и подготовиться намного качественнее к следующему", - сказала Гринчук.

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По ее словам, новый отопительный сезон явно не будет легким, но уже с конца предыдущего сезона ведутся работы по восстановлению генерации, потери которой были огромными - более 50% генерации было оккупировано, уничтожено или выведено из строя.

"Всю весну и лето мы провели в тяжелых ремонтных работах. В то же время мы пытались составить графики ремонтных работ так, чтобы не ограничивать наших потребителей и подойти к следующему отопительному сезону максимально готовыми", - отметила заместитель министра.

Гринчук рассказала, что по состоянию на сегодня базисом является атомная генерация: 7 из 9 блоков уже отремонтированы и введены в нормальный график, а два блока будут введены после ремонтов до начала отопительного сезона.

"Это впервые мы обеспечим работу всех атомных блоков, которые находятся на подконтрольной Украине территории, в течение всего отопительного сезона. Кроме того, мы проводим ремонты тепловой и гидрогенерации, и можем уверенно говорить, что по готовности генераций мы сможем удачно пройти этот отопительный сезон", - сказала она.

По словам заместителя министра, пока не планируются отключения света и блэкауты, но остается один большой вызов – повторные атаки россиян на украинскую энергосистему, к которым, по данным разведки, враг снова готовится. Однако сейчас энергетики имеют больше знаний по восстановлению объектов после повреждений, также в Украине более качественная система ПВО.

"Мы надеемся, что нам удастся в этом году быть более готовыми к атакам и быстрее восстанавливаться, если все-таки повреждения будут. Мы не планируем блэкаутов и отключений, но операторами систем распределения подготовлены графики отключений, если вдруг атаки россиян и повреждения будут такими, что придется внедрять эти графики", - отметила Гринчук.

Подготовка к отопительному сезону в Украине

По состоянию на август в подземные хранилища газа Украины уже закачали более 12,3 млрд кубов голубого топлива. До начала нынешнего отопительного сезона планировали накопить 14 млрд кубометров газа.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина в целом готова к грядущему отопительному сезону на 80%, газа и угля накоплено достаточно, кроме того, восстановлено большинство поврежденных объектов энергетики.

Ранее начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что не исключает экономии российскими оккупантами ракет ради нанесения мощных ударов в осенне-зимний период во время отопительного сезона.

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