Система аварийных ограничений электроснабжения будет лучше отбалансирована, пообещал глава управления компании.

Графики аварийных отключений электроэнергии в случае массированных атак России будут более сбалансированы, сейчас они обновляются, рассказал глава управления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью РБК-Украина.

"Графики отключения конкретных потребителей составляются именно на местах, а не нами, не в "Укрэнерго". Но вся система каких-то аварийных ограничений электроснабжения будет лучше отбалансирована, учитывая опыт прошлого года. Это номер раз. Номер два - я лично объехал 17 регионов, включая Киевский. Я могу утверждать, что по сравнению с осенью прошлого года сейчас гораздо больше объектов критической инфраструктуры - больниц, котельных, школ, детсадов, насосных станций - оборудованы автономными источниками питания, чем в прошлом году", - отметил он.

По его словам, устойчивость критической инфраструктуры на местах намного выше.

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"Сейчас гораздо больше объектов критической инфраструктуры, к счастью, имеют эти автономные источники питания. Обустройство объектов критической инфраструктуры генераторами не только усиливает устойчивость инфраструктуры, но и дает необходимую гибкость, если вдруг нужно будет какие-то графики применять. Пока хочу подчеркнуть, что мы никаких графиков отключений не планируем. И даже факт их обновления Министерством энергетики не означает, что они будут применены, мы просто должны быть готовы", - добавил Кудрицкий.

ДТЭК изменил графики отключения света - что сообщалось

В ДТЭК изменили графики отключения света, рассказал исполнительный директор Дмитрий Сахарук. Он напомнил, что в этом году во время массированных ракетных атак с января-февраля были уже более-менее прогнозируемы. Не было возможности включать свет по графику лишь тогда, когда степень разрушения энергетики была велика.

"В этом году мы посмотрели на наши графики, кое-что изменили и знаем, как работать. Поэтому, если будет распределяться электроэнергия, то есть лимиты по областям "Укрэнерго" так, как предусмотрено нормативами, то все понимают, как эти отключения делать по графику", - заявил он.

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