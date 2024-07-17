Владимир Омельченко считает, что в сентябре-октябре отключений может вообще не быть или они будут минимальны.

Ощутимое сокращение продолжительности отключений света в Украине может быть с середины августа, но украинцам может стать немного легче уже на следующей неделе.

"Возможно уже со следующей недели уменьшится жаркая погода, станет немножечко прохладнее, возможно также некоторые энергоблоки будут отремонтированы и введены в эксплуатацию, поэтому до конца августа ожидается несколько незначительное снижение продолжительности графиков отключений. Но все равно они пока будут достаточно жесткими. Только с середины августа, я прогнозирую, что может быть ощутимое снижение продолжительности графиков отключений", - рассказал директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко он сказал в эфире КИЕВ24.

И по его мнению, осенью отключений может вообще не быть, если российские оккупанты снова не будут бить по энергообъектам.

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"В сентябре, в октябре эти отключения будут минимальны, или их не будет совсем. Безусловно при условии, если не будет новых ударов рашистов по нашей энергетической инфраструктуре", - сказал Омельченко

Ситуация со светом в Украине - последние новости

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что улучшения ситуации в энергосистеме Украины стоит ожидать уже с 20-х чисел июля.

При этом пресс-секретарь "Укрэнерго" Мария Цатурян заявила, что в августе отключений электроэнергии станет меньше, или же они будут менее длительными.

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