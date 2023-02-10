В частности, экстренные отключения света применяются в Киеве и двух областях.

В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения электроснабжения. Об этом сообщает ДТЭК в Telegram.

"Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели.

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"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и верим в ПВО", - добавили в ДТЭК.

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул добавил, что энергетики проводят превентивные отключения электроэнергии в некоторых районах города.

"Критическая инфраструктура, в том числе больницы, вода, тепло, газ, канализация, вышки мобильной связи - переходят на генераторы. Работают все 110 "Пунктов несокрушимости", - рассказал Вилкул.

Также в Черкасской области введены стабилизационные отключения электроэнергии. Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в Telegram.

"В связи с угрозой новых вражеских атак в Черкасской области применены стабилизационные отключения электроэнергии", - сообщил Табурец. В частности, энергетики держат ситуацию под контролем и принимают меры для обеспечения энергосистемы.

Ракетная атака по Украине: что известно

Сегодня утром по всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Сообщается, что россияне запускают "Калибры" с морских носителей. В частности, глава Николаевской ОГА Виталий Ким в своем Телеграм-канале написал, что ожидается до 20 ракет.

Также в Беларуси в воздух подняли истребитель Миг-31К, который может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Ранее сообщалось, что россияне подняли в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, которые могут нести на борту крылатые ракеты.

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