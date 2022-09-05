Оба ограничения будут водиться в случае дальнейших перебоев или даже полного прекращения поставок газа из России.

Европейская комиссия определила два возможных инструмента ограничения оптовых цен на газ, в ответ на снижение поставок российского газа в Европу.

Об этом пишет издание Euractiv со ссылкой на разработанный документ ЕК.

Его будут обсуждать на семинаре представители 23 стран ЕС 7 сентября и дополнительно обсудят министры энергетики на внеочередной встрече в пятницу, 9 сентября.

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Документ очерчивает два возможных инструмента ограничения оптовых цен на газ в случае дальнейших перебоев или даже полного прекращения поставок из России.

Первый предусматривает ограничение цен на импортируемый газ из России, а второй - создание административных ценовых зон для наиболее пострадавших стран ЕС, так называемых "красных зон".

В документе говорится, что оба инструмента имеют свои плюсы и минусы и не исключают друг друга. Однако он признает, что создание региональных ценовых зон является более сложной для реализации задачей и "требует значительной регулятивной и комплексной технической подготовки".

В то же время критики относятся скептически к идее ограничения цен, поскольку она станет бесполезной, если экспорт российского газа в Европу упадет до нуля.

Остановка "Северного потока":

31 августа 2022 года "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку".

"Газпром" заявил, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и что оборудование пришлось отключить до устранения утечки.

Но Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины Nord Stream 1, заявила, что такая утечка нефти не должна останавливать работу трубопровода.

"Такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте. Это обычная процедура в рамках ремонтных работ", — сообщили в Siemens Energy.

Вечером 2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" на неопределенный срок.

3 сентября Белый дом отреагировал на полную остановку "Северного потока".

В тот же день, 3 сентября, "Газпром" придумал свежую порцию вранья о "Северном потоке".

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