Потребление электроэнергии остается на том же уровне, что и до массированной атаки 26 января.

В энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит мощности. Сейчас аварийные отключения электрической энергии применяются в десяти областях Украины.

Потребление электроэнергии остается на том же уровне, что и до массированной атаки 26 января. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

В компании объяснили, что причина дефицита мощности заключается в том, что энергосистема еще не восстановилась после предыдущих ракетных ударов. А того электричества, которое вырабатывается, не хватает, чтобы покрыть потребление.

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"В результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. Атака россиян 26 января нанесла существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети. Впрочем, энергосистема все еще восстанавливается после предыдущей серии вражеских ракетных обстрелов, которые повлекли повреждение энергоблоков электростанций. В результате производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление", - сказано в сообщении.

Кроме того, отмечается, каким образом применяются ограничения для потребления энергии. В частности, ко всем облэнерго доведены лимиты потребления, которые действуют в течение суток.

По информации компании, каждое облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне доведенного лимита.

"Уже сейчас диспетчерский центр видит превышение лимитов в десяти областях, из-за чего применяются аварийные отключения в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Киевской, Черкасской, Житомирской, Волынской, Львовской, Ривненской областях. В течение суток возможны аварийные отключения и в других областях", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, продолжается восстановление объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных во время вчерашней массированной атаки.

"После последней ракетной атаки сетевые ограничения действуют в Одессе, в других регионах, где высоковольтная инфраструктура подверглась 26 января российским ударам ракетами или дронами, потребители запитаны по резервным схемам", - добавили в компании.

Как отметили в "Укрэнерго", энергосистема Украины уже пережила 13 ракетных атак врага и 15 ударов БПЛА по энергообъектах.

Ракетные удары РФ по Украине - ситуация в энергетике

Как сообщал УНИАН, 26 января Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку по территории Украины. Захватчики били дронами и ракетами, были зафиксированы попадания в 11 областях. В результате вражеской атаки в Украине погибли 11 мирных жителей, еще 11 ранены.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки российские оккупанты осуществили 70 пусков ракет, 47 из которых были уничтожены. Враг нанес 44 авиационных удара, из них 18 - с использованием БпЛА типа Shahed-136.

В результате ракетной атаки 26 января в Киевской области зафиксировано попадание в энергетический объект. Министр энергетики Украины Герман Галущенко также сообщил, что в ходе атаки россиян было попадание в объекты энергетической инфраструктуры, из-за чего введены аварийные отключения.

Позже в компании "Укрэнерго" отметили, что в результате атаки ракетами и дронами 26 января повреждено энергетическое оборудование в нескольких регионах в Днепровском регионе уничтожено основное высоковольтное оборудование.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в результате сегодняшней ракетной атаки на объекты украинской энергетики российские военные попали в электрические подстанции, однако ситуация в энергосистеме остается контролируемой.

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