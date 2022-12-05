В областной больнице есть электроснабжение, отметил глава Житомира.

Житомир был обесточен, потом небольшой части города начали поставлять электроэнергию.

Электроэнергию потихоньку стали подавать в город, рассказал мэр Сергей Сухомлин в видеообращении в Facebook.

По его словам, в частности, с электроснабжением областная больница. Чиновник добавил, что продолжатся монтаж генераторов на теплокоммунэнерго.

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"...Ракета одна прошла над Житомиром, слава Богу, у нас все нормально...", - поделился глава города.

Чиновник во время воздушной тревоги отмечал, что вражеские "прилеты" есть в соседних областях.

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Враг запускал ракеты по нашему государству, в частности, со стратегических бомбардировщиков. Взрывы прогремели в ряде областей, в том числе "прилеты" есть в Запорожской и Одесской областях.

В Одесской области повреждены два объекта инфраструктуры, а в Запорожской в одном из сел разрушено несколько домов, есть жертвы и пострадавшие.

По данным "Укрэнерго", ракеты противника попали в объекты энергетической инфраструктуры.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул предупредил горожан об угрозе масштабных отключений электроснабжения.

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