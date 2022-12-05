Жителям посоветовали зарядить павербанки и запастись водой.

В Украине вследствие массированного ракетного удара есть разрушения в энергетической инфраструктуре, возникла угроза масштабных отключений.

В Кривом Роге людей вывели из подземной части трамвайного маршрута (в городе его называют метро), а шахтеров из шахт, об этом глава военной администрации города Александр Вилкул написал в Telegram.

Чиновник призвал руководителей предприятий отпустить работников домой. Вилкул также посоветовал людям сделать запасы воды и зарядить павербанки.

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"Кривой Рог. Есть разрушения в энергетической инфраструктуре страны. Возможны масштабные отключения. Шахтеры из шахт и люди из метро - выведены...", - поделился он.

Ранее сообщалось, что оккупанты в ночь на 5 декабря обстреляли Кривой Рог, в городе прогремело несколько мощных взрывов. Часть города была без электроснабжения, отключены некоторые котельные и насосные станции.

Массированный обстрел Украины захватчиками 5 декабря - важнейшие новости

Противники запускали ракеты по нашему государству, в частности, со стратегических бомбардировщиков. В ряде регионов прогремели взрывы. Стало известно о "прилетах" в Одесской и Запорожской областях.

В Запорожской области в одном из сел разрушено несколько домов, погибли два человека. В Одесской области повреждены два инфраструктурных объекта.

В "Укрэнерго" сообщили, что вражеские ракеты попали в объекты энергетической инфраструктуры.

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