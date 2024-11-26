Российские оккупанты в ночь на вторник, 26 ноября, снова применили против Киева беспилотные летательные аппараты.
БПЛА заходили на столицу Украины с разных направлений волнами группами, в которых было разное количество дронов, сообщили в Киевской городской военной администрации.
В столице Украины воздушная тревога продолжалась более 5 часов.
В КГВА добавили, что украинские воины обнаружили и ликвидировали более десятка российских беспилотников, которые угрожали столице:
"Точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные силы".
Новости Киева сегодня в центре внимания - что сообщалось
Россияне уже длительное время по ночам атакуют столицу Украины ударными дронами. В частности, противники нанесли удар по городу 25 ноября.
В Дарницком районе обломки упали на частную застройку, а в Днепровском - загорелось окно балкона на девятом этаже девятиэтажки. Еще на одной локации обломки пробили кузовы машин. Сведения о жертвах или пострадавших не поступали.