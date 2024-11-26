Российские беспилотники волнами заходили на столицу Украины.

Российские оккупанты в ночь на вторник, 26 ноября, снова применили против Киева беспилотные летательные аппараты.

БПЛА заходили на столицу Украины с разных направлений волнами группами, в которых было разное количество дронов, сообщили в Киевской городской военной администрации.

В столице Украины воздушная тревога продолжалась более 5 часов.

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В КГВА добавили, что украинские воины обнаружили и ликвидировали более десятка российских беспилотников, которые угрожали столице:

"Точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные силы".

Новости Киева сегодня в центре внимания - что сообщалось

Россияне уже длительное время по ночам атакуют столицу Украины ударными дронами. В частности, противники нанесли удар по городу 25 ноября.

В Дарницком районе обломки упали на частную застройку, а в Днепровском - загорелось окно балкона на девятом этаже девятиэтажки. Еще на одной локации обломки пробили кузовы машин. Сведения о жертвах или пострадавших не поступали.

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