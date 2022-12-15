Общая ситуация со светом в столице стала лучше.

Общая ситуация с электроснабжением в Киеве улучшилась. Однако из-за опасных погодных условий в столице возможны аварийные отключения электроэнергии.

Как сообщил на своей странице в Facebook генеральный директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко, на сетях может быть больше аварийных ситуаций.

"Погода в столице сегодня очень опасна. На сетях может быть больше аварийных ситуаций, поэтому прошу быть внимательными. Если у вас нет света значительное время, посмотрите на сайте YASNO, график или авария. И в случае аварии, обращайтесь, пожалуйста, в ЖЭК/ОСМД, они проинформируют вас о деталях", – отметил он.

Видео дня

По словам Коваленко, что общая картина со светом в столице стала лучше. При этом, на левом берегу столицы ситуация с электроснабжением все еще сложнее, чем на правом.

"Несколько дней мы обсуждали длительные отключения на левом берегу Киева. Ситуация там действительно была напряженной, но значительно улучшилась. Например, еще 5 декабря в среднем на левом сумме отключали на 9 час. 17 мин, на правом – на 5 час. 59 мин. 10 декабря все испытали сложности со снабжением, отключали на 10:46 и 9:45 соответственно. В дальнейшем ситуация выравнивается, но 13 декабря левый берег все же в среднем суммарно без света 7:05, тогда как правый – 4:28", – отметил гендиректор YASNO.

Ситуация с электроэнергией в Украине

Из-за ракетных ударов российских оккупантов по объектам энергетической инфраструктуры в Украине ввели стабилизационные отключения света.

По состоянию на 15 декабря в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии, в связи с чем всем облэнерго установлены лимиты суточного потребления электроэнергии.

Кроме того, вечером 15 декабря, Россия в очередной раз обстреляла энергетический объект ДТЭК Энерго. Его отключили от энергосистемы.

Ранее стало известно, что Украина получит энергетическое оборудование на 415 млн евро для восстановления поврежденной российскими обстрелами энергетической инфраструктуры.

Вас также могут заинтересовать новости: