На темпы восстановления сети, поврежденной в результате российских обстрелов, влияет погода.

В Киевской области в настоящее время для 50% абонентов введены плановые отключения электроэнергии.

Погода влияет на темпы восстановления сети, поврежденной в результате обстрелов РФ, об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Совместно с энергетиками делаем все, чтобы восстановить электричество и вернуться к выключениям по графикам. В очередной раз подчеркиваю, что многое зависит от нас. Продолжаем тотальную экономию и не включаем все сразу, когда электричество появляется", - добавил он.

Видео дня

Также, по словам Кулебы, непогода привели к аварийным отключениям электроэнергии, без света остаются три населенных пункта в Бориспольском районе.

"Киевская область. Мокрый снег и порывы ветра привели к аварийным отключениям электроэнергии в регионе. Несмотря на сложные погодные условия, энергетики оперативно восстанавливают повреждения. В настоящее время без электричества из-за непогоды остаются три населенных пункта в Бориспольском районе - это 3 800 семей", - сообщил он.

Ситуация в энергетике Украины - это надо знать сегодня

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты с начала октября совершили восемь массированных ракетных ударов по энергообъектам Украины. Из-за этого в стране возник дефицит генерирующих мощностей, и введены графики отключения электроэнергии.

13 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно не менее 1,5 млрд евро на поверхностное восстановление энергетических объектов.

Утром сегодня, 15 декабря, в "Укрэнерго" сообщили, что в энергосистеме продолжает сохраняться значительный дефицит электроэнергии, в некоторых областях введены аварийные отключения из-за превышения установленных лимитов.

Вас также могут заинтересовать новости: