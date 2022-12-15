В некоторых областях суточные лимиты потребления электроэнергии уже превышены, в связи с чем были применены аварийные отключения.

По состоянию на 15 декабря в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии, в связи с чем всем облэнерго установлены лимиты суточного потребления электроэнергии.

Как сообщают в "Укрэнерго", с утра в некоторых областях суточные лимиты потребления электроэнергии уже превышены, в связи с чем были применены аварийные отключения. Кроме того, ситуацию значительно усложняют погодные условия: снег, оледенение, сильные порывы ветра

В восточном регионе враг снова нанес артиллерийский удар по одному из деоккупированных районов. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Аварийно-восстановительные работы начнутся после разрешения военных.

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Ремонтные бригады "Укрэнерго" вместе с коллегами из облэнерго и компаний-производителей круглосуточно работают над восстановлением поврежденного при обстрелах оборудования.

Уничтожение энергосистемы Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

3 декабря 2022 года экс-глава "Укрэнерго" Юрий Касич заявил о том, что ракетными ударами по инфраструктуре Украины руководит энергетик.

5 декабря 2022 года Россия совершила очередной обстрел энергосистемы Украины.

14 декабря 2022 года, утром Киев и область атаковали дроны-камикадзе.

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