Это оборудование значительно поможет восстановлению украинского энергосектора.

Франция предоставит Украине энергетическое оборудование на 415 млн евро для восстановления поврежденной российскими обстрелами энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики по итогам Форума по экономической устойчивости и реконструкции Украины, который состоялся в Париже.

По информации министра энергетики Германа Галущенко, в результате российских атак пострадало около 50% энергетической инфраструктуры Украины. Энергосектор в течение двух месяцев практически ежедневно страдает от прицельных обстрелов российскими ракетами.

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Министр подчеркнул важность солидарности европейских стран для защиты гражданского населения Украины от энергетической агрессии России.

"Из-за постоянных российских атак наши потребности растут каждую неделю. В приоритете – высоковольтное оборудование, но есть потребность и в другой технике и запчастях для проведения ремонта сетей. Поддержка оборудованием на сумму 415 млн евро, которое Франция предоставит Украине, в значительной степени поможет восстановлению украинского энергосектора", - цитирует пресс-служба Галущенко.

Он также отметил, что сейчас существует потребность в газотурбинных и газопоршневых энергоблоках, которые помогут обеспечить стабильную работу энергосистемы.

В то же время министр подчеркнул, что солидарность важна не только для восстановления энергетического сектора Украины, но и для обеспечения ядерной безопасности, все 7 принципов которой были полностью отвергнуты Россией. Захватив Запорожскую атомную электростанцию, обстреливая ее территорию, Россия более 9 месяцев держит мир на пороге ядерной катастрофы.

"Мы совместно должны дать достойный отпор агрессору, прибегнуть к конкретным шагам, которые помогут остановить ядерный терроризм. Речь идет о внедрении ядерных санкций против России, замещении российского ядерного топлива, отказе от российских ядерных технологий и совместных проектов с "Росатомом". Только солидарность и решимость в противостоянии государству-террористу поможет одержать победу в этой войне", - подытожил Галущенко.

Уничтожение энергосистемы Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

3 декабря 2022 года экс-глава "Укрэнерго" Юрий Касич заявил о том, что ракетными ударами по инфраструктуре Украины руководит энергетик.

5 декабря 2022 года Россия совершила очередной обстрел энергосистемы Украины.

14 декабря Россия атаковала Украину дронами.

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