Кабмин проиграл "Николаевгазу" cуд по нормам потребления газа

Таким образом, в действие вступает предыдущее постановление, согласно которому нормы были установлены на уровне 9,8 кубометра, 18,3 кубометра и 23,6 кубометра на одного человека в месяц.

Кабинет министров Украины проиграл газораспределяющей компании "Николаевгаз", подконтрольной бизнесмену Дмитрию Фирташу, апелляционное рассмотрение дела о неправомерности постановления правительства, которым нормы потребления газа для населения без счетчиков были снижены с 9,8 до 3,28 кубометра.

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Соответствующее решение Шестого апелляционного административного суда от 2 июня опубликовано в реестре судебных решений сегодня.

Таким образом, апелляционный суд подтвердил решение Окружного административного суда города Киева от 13 февраля 2020 года, которым постановление Кабмина №143 от 27 февраля прошлого года признано неправомерным.

"Николаевгаз" как истец утверждает, что в приложении обжалуемого постановления нормы потребления природного газа для бытовых потребителей при отсутствии счетчиков газа (3,28; 5,39 и 10,49 кубометра на одного человека в месяц) являются заниженными и не соответствуют фактическому потреблению, что может привести к разнице между объемами фактически распределенного природного газа и объемами, определенными по нормам потребления.

"Признать противоправными и недействительными пункт 1, абзацы 2 и 3 пункта 2, пункт 3, абзац 2 пункта 4 постановления Кабинета министров Украины от 27.02.2019 года №143 "Вопросы потребления природного газа" и приложение к постановлению Кабинета министров Украины от 27.02.2019 года №143 "Вопросы потребления природного газа", - сказано в решении суда.

В решении суда сказано, что постановление вступает в законную силу со дня его принятия (2 июня) и может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы непосредственно в Верховный Суд.

Таким образом, в результате соответствующего решения в действие вступает предыдущее постановление, согласно которому нормы были установлены на уровне 9,8 кубометра, 18,3 кубометра и 23,6 кубометра на одного человека в месяц.

В комментарии УНИАН пресс-служба "Региональной газовой компании", в которую входит "Николаевгаз", отметила, что дата, с которой старые повышенные нормы потребления газа вступают в силу, неизвестна и требует уточнения со стороны Кабмина.

"Этот вопрос (вступления в силу отмены постановления - УНИАН) нужно адресовать правительству. Мы тоже ждем его решения", - сказали в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в августе 2017 года Кабмин снизил нормы потребления газа для бытовых потребителей, у которых нет счетчиков. В соответствии с этим решением, при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения норма была снижена с 4,4 до 3,3 кубометра на одного человека в месяц. При отсутствии горячего водоснабжения и газового водонагревателя норматив был снижен с 7,1 до 5,4 кубометра, а при наличии газового водонагревателя - с 14 до 10,5 кубометра, однако данное решение было отменено судом.

В результате, в действие вступило предыдущее постановление, согласно которому нормы установлены на уровне 9,8 кубометра, 18,3 кубометра и 23,6 кубометра на одного человека в месяц.

В конце февраля Кабинет министров принял решение об установлении нормы потребления газа на человека на уровне 3,28 кубометра вместо 9,8 кубометра на одного человека в месяц.

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