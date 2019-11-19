Министр энергетики рассказал, какой будет цена газа в начале 2020 года

По словам министра, цена газа в первом квартале 2020 года будет ниже, чем за тот же период текущего года даже при условии прекращения транзита российского газа.

Цена газа для населения и теплокоммунэнерго в первом квартале 2020 года будет ниже, чем за тот же период в текущем году, даже при условии прекращения транзита российского газа через территорию Украины со следующего года.

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Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, комментируя повышение цены на газ для населения с ноября на 14,7%.

«Перед тем, как повысить цену на газ в ноябре, мы уменьшали эти цены. Начиная с июля месяца, уменьшение цены на газ составляет больше 30%. Газ – товар сезонный, и потребление сезонное… Но скажу вам даже больше: украинское правительство обеспечит меньшую цену, чем была в первом квартале текущего года. То есть на первый квартал 2020 года цена будет меньше, чем в первом квартале 2019 года. И это очень важно, учитывая, что у нас может быть и вовсе остановлен транзит газа», - сказал он.

Также Оржель подчеркнул, что прекращение транзита российского газа через Украину с января 2020 года создаст чрезвычайную ситуацию на европейском рынке газа, что неминуемо приведет к росту цен.

«Что такое прекращение транзита? Это определенно чрезвычайная ситуация на рынке. А чрезвычайная ситуация – это экстремальный рост цен», - сказал он.

Тем не менее, по словам министра, правительство сейчас активно готовится к тому, чтобы обеспечить украинцев газом на случай прекращения транзита и не допустить скачка цен на голубое топливо.

«Что делает украинское правительство вместе с НАК «Нафтогаз Украины»? Мы обеспечиваем большие запасы газа в хранилищах. Более того, учитывая большие запасы в хранилищах, которые были куплены по рыночной цене летом и в начале осени, мы сможем обеспечить стабильные цены для наших украинских потребителей и теплопоставляющих компаний», - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» в ноябре повысил цену для населения на 14,65%, по сравнению с ценой на октябрь, до 4899 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).

Цена на газ для населения с января по март 2019 года не превышала 8550 грн за тыс. куб. м с НДС.