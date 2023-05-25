Вследствие ночного массированного обстрела повреждена сетевая инфраструктура в Черновицкой области, есть обесточивание, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.
"Ночью враг нанес очередной массированный дроновый удар по всей территории страны. В Черновицкой области зафиксировано повреждение линий электропередачи из-за падения обломков сбитого вражеского БПлА, есть обесточенные потребители в одном из районов", - говорится в сообщении.
Кроме этого, не прекращается террор прифронтовых и приграничных с РФ территорий. В результате обстрелов в Донецкой области было обесточено 18 населенных пунктов, в Запорожской области - 6 населенных пунктов.
"После предыдущего массированного обстрела обесточенной остается шахта Донецкой области.
Из-за неблагоприятных погодных условий было обесточено в Днепропетровской области 73 населенных пункта, также из-за сильной грозы были отключения потребителей в Кировоградской и Запорожской областях", - продолжают в пресс-службе.
На Киевщине без света остаются 3,2 тысячи потребителей. Продолжаются восстановительные работы. Кроме этого, из-за предыдущих обстрелов также остается без света часть потребителей в Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.
Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.
Ночная атака на Украину
Сегодня ночью россияне снова атаковали Украину дронами.
Как сообщили в Воздушных силах, Россия запустила 36 дронов с северного и южного направлений, все цели удалось уничтожить. Также в ВСУ уточнили, что целью атаки целью этой атаки, вероятно, было поражение критической инфраструктуры и военных объектов в западных регионах Украины.