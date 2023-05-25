В результате прифронтовых обстрелов обесточены 24 населенных пункта.

Вследствие ночного массированного обстрела повреждена сетевая инфраструктура в Черновицкой области, есть обесточивание, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"Ночью враг нанес очередной массированный дроновый удар по всей территории страны. В Черновицкой области зафиксировано повреждение линий электропередачи из-за падения обломков сбитого вражеского БПлА, есть обесточенные потребители в одном из районов", - говорится в сообщении.

Кроме этого, не прекращается террор прифронтовых и приграничных с РФ территорий. В результате обстрелов в Донецкой области было обесточено 18 населенных пунктов, в Запорожской области - 6 населенных пунктов.

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"После предыдущего массированного обстрела обесточенной остается шахта Донецкой области.

Из-за неблагоприятных погодных условий было обесточено в Днепропетровской области 73 населенных пункта, также из-за сильной грозы были отключения потребителей в Кировоградской и Запорожской областях", - продолжают в пресс-службе.

На Киевщине без света остаются 3,2 тысячи потребителей. Продолжаются восстановительные работы. Кроме этого, из-за предыдущих обстрелов также остается без света часть потребителей в Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.

Ночная атака на Украину

Сегодня ночью россияне снова атаковали Украину дронами.

Как сообщили в Воздушных силах, Россия запустила 36 дронов с северного и южного направлений, все цели удалось уничтожить. Также в ВСУ уточнили, что целью атаки целью этой атаки, вероятно, было поражение критической инфраструктуры и военных объектов в западных регионах Украины.

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