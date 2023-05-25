Сегодня ряд областей нашего государства "покраснел" из-за воздушной атаки врага.

Вооруженные силы Украины в ночь на 25 мая ликвидировали 36 ударных дронов "Shahed-136/131", которые РФ запустила по нашим территориям в рамках ночной атаки.

Пуски происходили с северного и южного направлений, уточнили Воздушные силы ВС Украины. Удалось уничтожить все цели.

"Совместными усилиями все 36 "шахедов" уничтожены!",- указали там.

Ведомство уточнило, что целью этой атаки, вероятно, было поражение критической инфраструктуры и военных объектов в западных регионах государства.

Сегодня для защиты украинского неба были привлечены зенитно-ракетные войска, истребительная авиация, мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушных командований "Юг", "Центр", "Запад" и других подразделений ВСУ.

РФ в ночь на 25 мая атаковала Украину дронами

Напомним, что сегодня украинцы были вынуждены переживать очередную тревожную ночь из-за воздушной атаки оккупантов. В ряде областей раздалась воздушная тревога.

В частности, в Киевской ОВА уточнили, что враг запустил по нашим территориям дроны. Известно, что во время опасности россияне атаковали Харьковскую область. Первые отбои по Украине пошли 03:50.

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