Нельзя под видом «европейского опыта» создавать единый реестр всех потребителей газа, электроэнергии и тепла в стране, при этом грубо нарушая европейские нормы, касающиеся защиты персональных данных.

Об этом заявил первый заместитель председателя правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов (АПЭ) Евгений Нацвин-Степанов в эфире ток-шоу Energy Freedom с Андреем Куликовым.

«В Европе все поставщики энергоресурсов придерживаются Регламента ЕС 2016/679 от 27 апреля, который касается защиты персональных данных. К слову, Закон Украины «О защите персональных данных» частично дублирует положение этого Регламента. Ключевой момент закона и регламента в том, что создание баз данных потребителей природного газа и других энергетических продуктов с предоставлением доступа к таким данным третьим лицам возможно только с добровольного согласия собственника, субъекта этих персональных данных», — сказал он.

Эксперт отметил, что по своей сути та информационная база данных, которая существует в Европе — это рыночная платформа. Она наполнена неперсонализированной информацией о потребителе, там есть только EIC- код (Energy Identification Code), к которому привязывается история потребления. В Украине такая информационная база данных уже существует на базе Оператора газотранспортной системы Украины.

«В ней есть перечень всех потребителей по их EIC-кодам, есть история потребления, куда поставщики и распределители, операторы ГТС и подземных хранилищ имеют доступ. Там происходит свободный обмен информацией и операторы ГРС туда подгружают данные. Любой поставщик, как заказчик услуг по транспортировке, имеет свободный доступ к этим данным», — добавил Нацвин-Степанов.

По его словам, ранее уже были инициативы по созданию баз данных по всем потребителям энергоресурсов и в том виде, в котором они предлагались, не были реализованы.

«Создание новой базы данных в руках определенных структур может стать дополнительным инструментом в распространении их рыночного влияния. Мы в целом поддерживаем движение к прозрачности, но развивать и наполнять существующую базу данных Оператора ГТС нужно с соблюдением закона», — резюмировал первый замглавы Ассоциации поставщиков энергоресурсов.

В свою очередь, заместитель Министра энергетики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгений Владимиров также напомнил, что поставщики энергоресурсов не имеют права раскрывать персональные данные своих клиентов третьим лицам.

«Все поставщики энергетических услуг населению являются частными либо не находятся в сфере управления Министерства энергетики. Данные, которыми они оперируют, защищаются как Законом о защите персональных данных, так и коммерческой тайной, то есть они нам не могут просто отдавать эти данные. Поэтому создание реестра требует законодательных изменений, чтобы мы могли эти данные получать», – отметил он.

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Автор: Григорий Бондарь