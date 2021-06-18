Кроме того, СНБО аннулировало лицензии недобросовестных добытчиков - 4 по выплавке титана, 3 лицензии на добычу углеводородов и 3 лицензии рудных.

Впервые в истории Украины государству добровольно возвратили две лицензии на добычу нефти и газа.

Об этом на брифинге после сегодняшнего заседания СНБО заявил его секретарь Алексей Данилов.

«Впервые за все годы независимости произошло событие, которое, мы надеемся, будет иметь прецедентные масштабы. Понимая всю важность реализации политической линии президента Владимира Зеленского о наведении порядка в сфере недропользования и проявляя социальную ответственность, государству были добровольно возвращены две лицензии на добычу природного газа и нефти», - сказал он.

Данилов уточнил, что речь идет о компании "Гео Альянс" (месторождения «Таранушинская» Харьковская область и «Южно Орильское» Днепропетровская область).

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По его словам, кроме того, было аннулированы лицензии недобросовестных добытчиков - 4 лицензии по выплавке титана, 3 лицензии на добычу углеводородов и 3 лицензии рудных, в том числе и ценных.

«Как и обещал, Владимир Зеленский наводит порядок в сфере недропользования. И мы договорились, что до 1 сентября все лицензии, которые будут на геоинформационном портале, вы все их будете видеть. У нас более 3 тысяч лицензий, и общество будет всё знать о том, кто владеет и как используются эти лицензии», - добавил секретарь СНБО.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба геологии и недр Украины аннулировала специальные разрешения на недропользование 19 компаниям, занимающимся разработкой нефтегазовых площадей.

В частности, решение распространяется на компании «Гео Коннект», «ЭджейнМакро», «Глобал Гео Инвест», «Транс Сет Гео», «Эко Газ Альянс», «Эпивал Энерджи», «ГеоПост», «Юнолит Ойл», «Профи нефть», «ГеоТаргент», «Надра Прайд», «Бест Гео Тех», «Гео Стенс», «Надра Вест Групп», «Гео Форс Ойл», «Бест Ойл Компани», «Надрапростир», «Гео Вертикаль», «Инфо Гео Тренд».

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Автор: Анна Бредихина