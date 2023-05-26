Одна из стратегических задач правительства - максимальное накопление и эффективное сохранение резервов.

Кабинет Министров решил создать надежные хранилища для хранения стратегических энергетических ресурсов.

"Одна из стратегических задач правительства - максимальное накопление и эффективное сохранение резервов как в военное время, так и в долгосрочной перспективе, в частности, энергетических ресурсов. Утверждаем перечень подземных сооружений, где будут храниться аккумулированные нефть, газ, другие вещества и материалы. Это позволит обустроить и поддерживать в надлежащем состоянии надежные хранилища, недостижимые для врага и для других угроз", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства

Кроме этого, правительство приняло решение о преобразовании одиннадцати организаций государственного резерва Украины в государственные предприятия, что станет первым шагом к их модернизации.

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"Осовремененные складские мощности помогут Украине создать стратегические запасы на будущие десятилетия", - добавил Шмыгаль.

Атаки России по украинской инфраструктуре

С начала вторжения страна-агрессор сделала целью своих атак гражданское население и инфраструктуру Украины.

По данным KSE, с начала войны РФ нанесла инфраструктуре Украины более 147 млрд долларов убытков.

По оценкам Всемирного банка Украине для восстановления будет требуется не менее 411 миллиардов долларов, что в 2,6 раза превышает ВВП страны за 2022 год.

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