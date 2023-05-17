Сумма убытков жилищного фонда выросла до 54,4 млрд долларов, а количество поврежденных или разрушенных жилых домов составляет почти 158 тысяч.

Общая сумма прямых задокументированных убытков, нанесенных инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения России, по состоянию на апрель 2023 года достигает 147,5 млрд долл.

Такие оценки наводят эксперты проекта KSE Institute "Россия заплатит".

"По итогам апреля 2023 года сумма убытков жилищного фонда по сравнению с февралем этого года выросла на 1,2 млрд долл. - с 53,6 млрд до 54,4 млрд долл. Общее количество поврежденных или разрушенных жилых домов, среди которых частные, многоквартирные дома и общежития - почти 158 тысяч", - говорится в сообщении.

На втором и третьем месте по сумме убытков остаются сферы инфраструктуры и промышленности и потерь предприятий. Сумма убытков инфраструктуры остается без изменений - 36,2 млрд долл., в то же время активы предприятий разрушены или повреждены еще на 100 тыс. долл. и общая сумма таких убытков составляет 11,4 млрд долл.

Отмечается, что до 9,1 млрд долл. возросли убытки, которые война нанесла инфраструктуре сферы образования. По итогам апреля этого года общее количество поврежденных и разрушенных образовательных объектов достигает 3,2 тысячи, среди них - более 1,5 тысячи учреждений среднего образования, почти тысяча - дошкольного, 538 - высшего образования.

Также еще на 200 млн долл. выросли прямые потери из-за повреждения энергетической инфраструктуры и сейчас общая сумма таких убытков составляет 8,3 млрд долл.

"Еще на 0,9 млрд долл. возросли нанесенные сфере здравоохранения убытки. По сравнению с февралем 2023 года по состоянию на апрель потери отрасли здравоохранения выросли с 1,8 млрд до 2,7 млрд долл. Всего в результате войны разрушено или повреждено 806 объектов, среди них - 367 больниц и 341 амбулатория. Отметим, что в текущем отчете уменьшилось количество учреждений медицины после уточнения актуальной информации от местных администраций", - сообщили эксперты проекта.

Восстановление Украины - о каких суммах идет речь

Как сообщал УНИАН, по оценкам Всемирного банка Украине для восстановления требуется не менее 411 миллиардов долларов. Озвученная сумма в 2,6 раза превышает ВВП Украины за 2022 год.

В мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украине нужно более 400 миллиардов долларов на восстановление после разрушений. При этом эта сумма не учитывает разрушения на территориях, остающихся под оккупацией.

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