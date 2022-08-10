По мнению Куюна, государство не может качественно администрировать этот налог.

Бывшую 20-процентную ставку налога на добавленную стоимость на топливо возвращать нельзя, поскольку государство не может качественно администрировать этот налог.

Об этом на своей странице в Facebook написал директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"Весной до нуля снизили акциз, а НДС на топливо с 20% до 7%. Так вот НДС возвращать нельзя!"- написал Куюн.

Эксперт отмечает, что навести порядок на тысячах точек продажи топлива, проконтролировать кассовую дисциплину, выдачу и подлинность чеков, перекрыть каналы фиктивной продажи нефтепродуктов – эта задача была нереальна для налоговой и до войны, а сейчас и подавно.

"Поэтому надо искать другие компенсаторы, например, акциз. Его государство научилось неплохо администрировать. Акцизы собирают на границе и производствах, это десятки, а не тысячи точек", - подытожил эксперт.

Справка УНИАН. 15 марта Верховная Рада приняла закон №7137-д, который предусматривал установление нулевой ставки акциза на бензин, дизельное топливо, сжиженный газ и уменьшение НДС с 20-ти до 7%. Тогда цены на топливо значительно упали.