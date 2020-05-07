Нардеп назвал "неприемлемой" ситуацию, когда вопрос генерации электроэнергии для и. о. министра важнее экологии

Нардеп отреагировал на информацию о том, что некоторые тепловые электростанции начали сжигать уголь энергоблоками без фильтров, выбрасывая в атмосферу Днепра загрязняющие вещества.

Нардеп от “Слуги народа”, замглавы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования Александр Мариковский считает "неприемлемой" ситуацию, когда вопрос генерации электроэнергии для и. о. министра Ольги Буславец важнее экологии.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментирую информацию о том, что некоторые тепловые электростанции начали сжигать уголь энергоблоками без фильтров, выбрасывая в атмосферу Днепра загрязняющие вещества.

"Ситуация, когда министр энергетики и защиты окружающей среды не заботится об окружающей среде - не приемлема. Ситуация, когда генерация электроэнергии становится более приоритетной, чем выбросы, отравляющие жителей городов и наносящие вред окружающей среде - не приемлема", - написал депутат.

По его словам, после публикации Ирины Черныш о "грязной генерации" ДТЭК Приднепровская ТЭС, удалось "мгновенно поставить соответствующий вопрос на заседание комитета и провести единогласно принципиальные решения по ситуации".

"И вода таки камень точит. Во исполнение решения Экокомитета Ольга Буславец отчиталась по ситуации и отметила: "Энергетики должны выработать режимы работы таким образом, чтобы не наносить вреда окружающей среде...", - резюмировал Мариковский.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали отключение украинских энергоблоков диверсией премьера и врио министра энергетики, поскольку именно благодаря их решению страна во время кризиса лишилась дешевой атомной электроэнергии и вынуждена увеличивать потребление дорогой энергии солнечной и угольной генерации Рената Ахметова.

29 апреля Минэкоэнерго пересмотрело прогнозный энергетический баланс на 2020 год из-за энергетического кризиса в стране. Документ предполагает снижение производства электроэнергии на всех видах генерации, кроме ТЭЦ и ВИЭ.

5 мая стало известно, что Минэнерго предложило "Энергоатому" проработать идею реализации проектов с майнинга криптовалюты.