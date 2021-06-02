В течение июня-июля компании планируют масштабировать сотрудничество во всех областях Украины и привлечь более 1800 отделений "Новой почты".

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" совместно с компанией "НоваПей", входящей в группу компаний "Новая почта", запустили пилотный проект по смене поставщика газа.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Сообщается, что теперь бытовые потребители газа могут подать заявку на подключение к газоснабжению от ГК "Нафтогаз Украины" в 72 отделениях "Новой почты" в Полтавской области.

В течение июня и июля компании планируют масштабировать сотрудничество во всех областях Украины и привлечь более 1800 отделений "Новой почты" в отдаленных селах, поселках и районных центрах для приема заявок от клиентов на переход в ГК "Нафтогаз Украины".

Чтобы подать заявку, клиенту нужно посетить одно из отделений "Новой почты" со своим EIC-кодом (16-значным персональным газовым номером квартиры или дома клиента), а также с необходимым пакетом оригиналов документов. А именно: паспорт; ИНН; документ о праве собственности на жилье; согласие совладельца, если право собственности оформлено на нескольких совладельцев жилья.

Отмечается, что после обработки заявки клиент в течение 3-5 рабочих дней получит информацию от ГК "Нафтогаз Украины" об успешном переходе и дальнейшие инструкции на свой электронный адрес.

В компании напомнили, что переход к новому поставщику происходит автоматически. Сообщать в предыдущую газовую компанию о подключении к новому поставщику не нужно. Когда переход будет завершен, клиент будет получать платежки за потребленный газ уже от нового поставщика. Менять трубы в случае смены поставщика не нужно: газ будет доставляться той же трубой и с использованием того же оборудования. Газоснабжение во время или после смены компании у клиента не прекращается.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, транспортировкой нефти, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.

Компания "Новая почта" основана в 2001 году как оператор экспресс-доставки документов, посылок и грузов в любую точку Украины. Компания имеет более 8 тыс. отделений по всей Украине.

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Автор: Игорь Орел