Витренко отметил, что по летним низким ценам в хранилище было закачана незначительная часть газа.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» закачала основные объемы газа, находящиеся в подземных хранилищах, по высоким ценам, готовясь к газовой войне с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко в парламенте.

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«Нафтогаз Украины», к сожалению, закачивал основные объемы газа в то время, когда Украина готовилась к газовой войне с Россией. Это была осень, которая предшествовала зимнему сезону 2019-2020 года, и закачивался этот газ по цене, которая не была настолько же низкой, как цена этим летом. «Нафтогаз» покупал незначительные объемы газа этим летом, но основные объемы были закачаны по более высокой цене», - сказал он.

При этом, по словам Витренко, летом «Нафтогаз» предлагал всем потребителям газ по 4,7 грн за куб. м. в рамках годового контракта.

«Все, кто хотел, могли купить газ по этой цене, зафиксировав ее на целый год», - пояснил он.

Что этому предшествовало

Кабинет министров отменил льготную цену на электроэнергию для населения 90 копеек за первые 100 кВт-ч с января 2021 года и установил ее на уровне 1,68 грн за кВт-час.

Кроме того, была отменена льгота в 90 копеек за первые 3000 кВт-ч при использовании электричества для отопления. Тариф 1,68 грн/кВт начинал действовать уже для всей электроэнергии.

Кроме того, с 1 января 2021 года в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.

Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривны за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.

Также 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раза.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на массовые протесты населения в разных регионах страны, поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами для населения.

13 января 2021 года Кабинет министров заявил о том, что будет предлагать установить для бытовых потребителей фиксированную цену на газ в размере 6,99 гривны за кубометр.

13 января 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил обеспечить субсидиями украинцев, которые используют электричество для отопления.

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Автор: Анна Бредихина