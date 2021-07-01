«Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины», которая выполняет функцию поставщика последней надежды (ПОН), до сих пор не опубликовала цену природного газа на июль для тех бытовых потребителей, которым газ поставляет ПОН.

Поставщик «последней надежды» раз в три года определяется Кабинетом министров, данный поставщик не имеет права отказать потребителям в заключении договора поставки природного газа. ГК «Нафтогаз Украины» был определен поставщиком «последней надежды» с 1 августа в рамках открытия конкурентного рынка газа для населения.

Как указано на сайте ГК «Нафтогаз Украины», в данный момент газ от поставщика «последней надежды» получают более 600 000 клиентов, в том числе домохозяйства в Донецкой, Херсонской и Полтавской областях, в городе Кременец Тернопольской области, в Мелитополе и Мелитопольском районе Запорожской области, Коростышеве и Коростышевском районе Житомирской области.

Цена газа для клиентов поставщика «последней надежды» в июне этого года составляла 11,59 грн за кубометр. Цена на июль до сих пор не опубликована.

Потребители природного газа автоматически переходят на обслуживание поставщика «последней надежды», если предыдущий поставщик по каким-то причинам прекратил поставку газа своим клиентам (обанкротился, был ликвидирован, потерял лицензию и пр).

Согласно Закону Украины «О рынке природного газа», поставщик «последней надежды» может поставлять газ бытовым потребителям на срок, не превышающий 60 дней. По истечении этого срока ПОН обязан прекратить поставку природного газа потребителю.

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Автор: Иван Бойко