Тарифный план "Комфортный сезон" будет действовать с 1 октября и до 30 апреля и даст возможность потребителям платить за газ равномерными частями ежемесячно.

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" предлагает своим потребителям новый тарифный план "Комфортный сезон", который позволит платить за газ равномерными частями ежемесячно.

Об этом говорится на сайте компании.

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В отличие от фиксированной годовой цены, на которую автоматически были переведены все потребители, тарифный план "Комфортный сезон" будет действовать с 1 октября и до 30 апреля и даст возможность потребителям платить за газ равномерными частями ежемесячно.

В то же время в соответствии с действующей годовой ценой оплачивать нужно фактически потребленные объемы газа.

Цена на газ в тарифном плане "Комфортный Сезон" составляет 7,96 грн за куб. м с НДС без стоимости распределения (доставки), и эта цена зафиксирована на весь отопительный сезон.

Общая сумма к оплате в новом тарифном плане определяется при подключении клиента - в соответствии с объемом газа, который жильцы конкретного домохозяйства в среднем потребляют в течение отопительного сезона (с октября и до конца апреля). В течение семи месяцев клиент платит равномерными частями, а именно - 1/7 от стоимости зарезервированного объема газа.

Необходимый объем газа в отопительный сезон рассчитывается, учитывая исторические данные об использовании газа конкретным клиентом и в соответствии с его типом потребления. В частности, тип "Приготовление пищи" (50-200 куб. м газа в месяц), "Приготовление пищи и подогрев воды" (150-500 куб. м газа в месяц), а также тип "Отопление" (800-20000 куб. м газа в месяц).

Подключиться на этот тарифный план можно в личном кабинете потребителя, подав заявку.

Клиенты компании могут получить дополнительную скидку в 1% в следующем месяце, если будут оплачивать счета за голубое топливо до 15 числа.

Цена газа:

15 сентября цена газа октябрьского фьючерса на европейской бирже достигла новой рекордной отметки в 960 долл. за тысячу кубометров.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины, законтрактованного 13 сентября, достигла 23 грн за кубометр.

При этом цены на газ для населения не растут, так как с 1 мая все бытовые потребители газа были автоматически переведены на фиксированный годовой тариф, который будет действовать до 30 апреля 2022 года. Потребители покупают голубое топливо по цене от 7,9 до 13,5 грн за кубометр в зависимости от выбранного поставщика.

Автор: Анна Бредихина