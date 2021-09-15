Среди основных причин: низкие запасы газа в хранилищах из-за холодной зимы и слабые темпы закачки.

Цена октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF превысила 960 долл. за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

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Среди основных причин рекордного роста цен на природный газ в Европе – низкие запасы газа в хранилищах из-за холодной зимы и слабые темпы закачки, вызванные дефицитом предложения.

Почему меняется цена:

Главный фактор роста цены — низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы.

В то же время компания Оператор ГТС Украины сократила выставляемые на аукцион дополнительные твердые транзитные мощности на октябрь до 9,8 млн кубометров в сутки с 15 млн кубометров в сутки в предыдущие месяцы.

Месячный аукцион пройдет на площадке Regional Booking Platform 20 сентября.

Что ждет Украину:

Стоимость газа напрямую влияет на тарифы на отопление, которые уже этой зимой могут существенно вырасти.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что из-за действий России, которая не спешит наращивать объемы поставок газа в Европу, цены на газ в Украине, как и в Европе, находятся на абсолютном историческом максимуме и уже превысили 20 тыс. грн за тысячу кубометров.

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" предупредило, что тарифы на тепло и горячую воду для жителей столицы из-за повышения цен на газ этой осенью могут вырасти на 40%.

Эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский заявил о том, что Украина не может повлиять на ситуацию с ценами на внутреннем рынке, которые достигают рекордного значения.

"Сейчас мы побили исторический максимум цены... идет большая игра, в том числе за то, чтобы Европа сняла ограничения, наложенные на "Северный поток" и его сухопутное продолжение "Opal". Это большая игра и большие деньги, кто-то на этом очень неплохо заработает. Надо наращивать добычу, этим надо было раньше заниматься. Сейчас уже ничего сделать нельзя. Нужно работать над развитием собственной добычи", - добавил эксперт.

Как менялась цена:

С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составляла $344 за тысячу кубометров.

В августе среднее значение контракта "на день вперед" на TTF составляло $533.

1 сентября цена газа октябрьского фьючерса на европейской бирже достигла новой рекордной отметки в 650 долл. за тысячу кубометров.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины, законтрактованного на сентябрь, достигла 18,36 грн за куб.

В начале сентября цена составляла $658 за тысячу кубометров.

10 сентября цена колебалась в районе $700 за тысячу кубов.

Утром 13 сентября фьючерс на газ торговался по $727 за тысячу кубометров.

14 сентября 2021 года цена на газ в Европе побила очередной исторический рекорд.

Автор: Игорь Орел